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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Погрузка на ВСЖД в январе-июле 2017 года превысила 37,7 млн тонн

09.08.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге погрузка по итогам работы за семь месяцев 2017 года превысила 37,7 млн тонн, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
Как сообщила сегодня, 9 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов – на 12,5%, бумаги – на 7,3%, железной руды – на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 3,6%, каменного угля – на 4,9%.

«Вместе с тем по ряду номенклатур отмечено снижение. Погрузка строительных грузов снизилась на 15,4%, промышленного сырья - на 10,4%, нефтяных грузов – на 2,5%», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4%.

Тарифный грузооборот за семь месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и превысил 147 млрд ткм.

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