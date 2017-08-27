Погрузка на ВСЖД в январе-июле 2017 года превысила 37,7 млн тонн

На Восточно-Сибирской железной дороге погрузка по итогам работы за семь месяцев 2017 года превысила 37,7 млн тонн, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

Как сообщила сегодня, 9 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов – на 12,5%, бумаги – на 7,3%, железной руды – на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 3,6%, каменного угля – на 4,9%.



«Вместе с тем по ряду номенклатур отмечено снижение. Погрузка строительных грузов снизилась на 15,4%, промышленного сырья - на 10,4%, нефтяных грузов – на 2,5%», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов, что также выше показателя за аналогичный период прошлого года на 4%.



Тарифный грузооборот за семь месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и превысил 147 млрд ткм.