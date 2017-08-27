ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда сообщением Мальта – Большой Луг Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 9 по 19 августа 2017 года включительно расписания пригородного поезда № 6302 сообщением Мальта – Большой Луг на участке Иркутск-Пассажирский – Большой Луг. Как сообщила сегодня, 9 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание поезда изменится в связи с технологической необходимостью.



«На станцию Иркутск-Пассажирский пригородный поезд № 6302 будет прибывать в 7:09, отправляться в 7:18 вместо 7:10, на станцию Большой Луг прибывать в 8:22 вместо 8:14. Время указано местное, — отметили в пресс-службе. — Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу