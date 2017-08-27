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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении расписания пригородного поезда сообщением Мальта – Большой Луг

09.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 9 по 19 августа 2017 года включительно расписания пригородного поезда № 6302 сообщением Мальта – Большой Луг на участке Иркутск-Пассажирский – Большой Луг.
Как сообщила сегодня, 9 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание поезда изменится в связи с технологической необходимостью.

«На станцию Иркутск-Пассажирский пригородный поезд № 6302 будет прибывать в 7:09, отправляться в 7:18 вместо 7:10, на станцию Большой Луг прибывать в 8:22 вместо 8:14. Время указано местное, — отметили в пресс-службе. — Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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