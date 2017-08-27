Северный завоз на ВСЖД завершился с опережением графика Фото: IrkutskMedia На Восточно-Сибирской железной дороге закончилась перевозка грузов, обеспечивающих северные районы топливно-энергетическими ресурсами для организации отопительного сезона. Как сообщила сегодня, 8 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, планируемые грузополучателями объемы поступления каменного угля и нефтепродуктов в рамках северного завоза выполнены на 100%.



«Всего в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории было доставлено 97,5 тыс. тонн угля и 127,5 тыс. тонн нефтепродуктов, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — На Восточно-Сибирской магистрали отработана технология завоза угля на предприятия теплоэнергетики. Перевозка этого вида топлива осуществляется ритмично в течение года, включая летний период, что позволяет обеспечить полную готовность к началу отопительного сезона. Своевременное обеспечение углем предприятий ЖКХ находится на особом контроле у руководства магистрали».



Для эффективной технологии управления грузопотоками в 2017 году с ОАО «Осетровский речной порт» был заключен договор на оказание услуги по размещению груженых вагонов на железнодорожных путях общего пользования, что позволяло подводить вагоны в соответствии с фактической возможностью их выгрузки грузополучателем, исключив занятие путей общего пользования станции невостребованными вагонами.



Впервые в истории северного завоза в Иркутской области твердое топливо доставлено в полном объеме уже в середине лета. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной и конструктивной работе всех участников навигационного процесса – Восточно-Сибирской железной дороги, Осетровского речного порта, поставщиков топлива. На предыдущую страницу