ВСЖД назвала победителей благотворительного забега «Достигая цели!» Фото пресс службы корпоративных коммуникаций ВСЖД Восточно-Сибирская железная дорога назвала победителей благотворительного забега «Достигая цели!», который состоялся в субботу, 5 августа, на стадионе «Локомотив-2» в Иркутске. Как сообщила сегодня, 7 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в мероприятии приняло участие 711 человек, собранные средства будут перечислены в Благотворительный фонд «Дети Байкала» для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района.



«Победители в забеге на 500 м - дети от 9 до 11 лет. Девочки: 1 место – Осколкова Анна, 2 место – Иванова Рената, 3 место – Красикова Виктория. Мальчики: 1 место – Кашицын Семен, 2 место – Родионов Роман, 3 место – Емельянов Егор, — отметили в пресс-службе. — В забеге на 500 м - дети от 12 до 14 лет. Девочки: 1 место – Рыбушкина Алена, 2 место – Зайцева Софья, 3 место – Иванова Валерия. Мальчики: 1 место – Красиков Никита, 2 место – Перевезенцев Артем, 3 место – Клыков Александр».



В забеге на 500 м - дети от 15 до 17 лет. Девочки: 1 место - Гумарова Анастасия, 2 место – Шишкова Екатерина, 3 место – Ветрова Алена. Мальчики: 1 место – Розов Артем, 2 место – Сокисас Вячеслав, 3 место – Вилачев Артем.



В забеге на 1520 м. Женщины: 1 место – Лебедева Екатерина, 2 место – Молчанова Наталья, 3 место – Орлова Юлия. Мужчины: 1 место – Цветков Максим, 2 место – Гордеев Валентин, 3 место – Дранишников Евгений.



В забеге на 5 км. Женщины: 1 место – Грекова Ирина, 2 место – Утяшева Ирина, 3 место – Лукашева Екатерина. Мужчины: 1 место – Калашников Сергей, 2 место – Цветков Сергей, 3 место – Кузнецов Вячеслав.



В числе судей соревнования – Заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, участница двух Олимпиад, призер Чемпионатов мира и Европы Елена Задорожная. На предыдущую страницу