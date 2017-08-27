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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На станции Мысовая ВСЖД сдан в эксплуатацию новый вокзал

07.08.2017
В субботу, 5 августа, в канун Дня железнодорожника на станции Мысовая Восточно-Сибирской железной дороги открыт новый вокзал, стоимость строительства которого составила 204 млн рублей.
Как сообщила сегодня, 7 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, площадь двухэтажного здания — более 1,1 тыс. кв. м, что в несколько раз превышает старого вокзала 1908 года постройки, в новом помещении могут одновременно находится 100 пассажиров.

«Для ОАО «РЖД» одна из ключевых задач — повышение качества клиентского обслуживания, — отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. — Основной вектор всей нашей работы направлен на обеспечения населения качественными и доступными перевозками, на расширение услуг и сервисов, на доступность и комфорт пассажирской инфраструктуры».

Для создания комфортных условий в здании предусмотрены все необходимые для пассажиров помещения: залы ожидания различной комфортности, билетные кассы, а также комнаты отдыха, в том числе отдельные для пассажиров с детьми, медицинский пункт.

Инфраструктура и техническое оснащение нового вокзала разработаны с учетом возможности самостоятельного пребывания пассажиров с особенностями здоровья. Для максимально комфортного передвижения маломобильных граждан здание оборудовано пандусами, в буфете предусмотрен специальный стол с учетом размера инвалидных колясок. В зале ожидания установлен программно-аппаратный комплекс визуального и голосового информирования пассажиров, предназначенный для формирования расписания движения поездов и голосового воспроизведения информации для граждан с ослабленным зрением. Касса оснащена специальными устройствами для пассажиров с пониженным слухом.

При строительстве вокзала были применены энергосберегающие технологии — светодиодное освещение и воздушная климатическая система. Заметно преобразилась и привокзальная территория, общая площадь благоустройства которой составила более 9,5 тыс. кв. м.

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