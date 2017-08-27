ВСЖД объявила об изменении расписания поездов на участке Азей – Шуба с 8 по 18 августа

Восточно-Сибирская железная дорога объявил об изменении расписания поездов дальнего следования на участке Азей – Шуба с 8 по 18 августа в связи с технологической необходимостью.

Как сообщила сегодня, 4 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, отклонение от привычного расписания составит от одной минуты до полутора часов позже графика.

«Изменится расписание следующих пассажирских поездов: №№ 69 Чита – Москва, 75 Нерюнгри – Москва-Казанская, 81 Улан-Удэ – Москва-Казанская, 205 Иркутск-Пассажирский – Анапа, 229 Северобайкальск – Анапа, 235 Тында – Анапа, 2 Москва - Ярославская – Владивосток, 8 Новосибирск – Владивосток, 4 Москва-Ярославская – Пекин, 20 Москва-Ярославская – Пекин, 6 Москва-Ярославская – Улан-Батор, 19 Пекин – Москва-Ярославская, 12 Челябинск – Чита, 78 Новосибирск Главный – Нерюнгри, 44 Москва-Ярославская – Хабаровск, 100 Москва-Ярославская – Владивосток, 57 Иркутск – Кисловодск, 58 Кисловодск – Иркутск-Пассажирский, 70 Москва-Ярославская– Чита-2, 71 Улан-Удэ – Северобайкальск, 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, 82 Москва-Казанская – Улан-Удэ, 87 Иркутск – Усть-Илимск, 88 Усть-Илимск – Иркутск, 158 Анапа – Иркутск-Пассажирский, 206 Анапа – Иркутск-Пассажирский, 207 Владивосток – Новокузнецк, 208 Новокузнецк – Владивосток, 242 Адлер – Иркутск-Пассажирский, 270 Адлер – Чита», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».