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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД присоединилось к Всероссийскому танцевальному флешмобу

06.08.2017
Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» провели молодежный танцевальный флешмоб, приуроченный ко Дню железнодорожника, на привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский.
Как сообщила сегодня, 4 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время акции бойцы студотрядов раздавали пассажирам вокзала воздушные шары, провели викторину на знание истории железных дорог, а дети с помощью цветных мелков нарисовали свои поздравления для железнодорожников на асфальте.

«Мероприятие состоялось на 15 крупных железнодорожных вокзалов страны от Владивостока и до Москвы», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

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