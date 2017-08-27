ВСЖД присоединилось к Всероссийскому танцевальному флешмобу Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» провели молодежный танцевальный флешмоб, приуроченный ко Дню железнодорожника, на привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский. Как сообщила сегодня, 4 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время акции бойцы студотрядов раздавали пассажирам вокзала воздушные шары, провели викторину на знание истории железных дорог, а дети с помощью цветных мелков нарисовали свои поздравления для железнодорожников на асфальте.



«Мероприятие состоялось на 15 крупных железнодорожных вокзалов страны от Владивостока и до Москвы», — отметили в службе корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу