На ВСЖД изменено расписание пригородных поездов на участке Нижнеудинск – Зима Фото: Байкал Инфо На Восточно-сибирской железной дороге с 5 по 18 августа 2017 года включительно решено изменить расписание пригородных поездов на участке Нижнеудинск – Зима. Как сообщила сегодня, 3 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание будет изменено в связи с технологической необходимостью.



«Пригородный поезд № 6410 сообщением Тулун – Зима будет отправляться со ст. Тулун в 6:53 (вместо 7:08), на ст. Зима прибывать в 9:26 (вместо 9:30), — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Пригородный поезд № 6405 сообщением Тулун – Нижнеудинск будет отправляться со ст. Тулун в 8.13 (вместо 7:41), на ст. Нижнеудинск прибывать в 10:34 (вместо 10:02). Пригородный поезд № 6413 сообщением Зима – Тулун будет отправляться со ст. Зима в 18.09 (вместо 17.25), на ст. Тулун прибывать в 20:34 (вместо 19:49)».



Расписание поезда № 6414 сообщением Тулун – Зима изменится на участке Шуба – Зима: Шуба 18:08 – 18:09 (вместо 18:05 – 18:06), прибытие на ст. Зима в 19:55 (вместо 19:52). Время указано местное.



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу