ВСЖД объявила о продаже билетов на поезд Забайкальск—Иркутск по акции от 100 рублей Фото: IrkutskMedia Восточно-Сибирская железная дорога объявила о продаже билетов в купе на поезд № 321/322 Забайкальск – Иркутск по акции «Открой Россию с РЖД». Как сообщила сегодня, 3 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билет на указанный поезд на октябрь можно купить от 100 рублей.



«Продажа открывается сегодня, 3 августа, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Проездные документы можно оформить на 21 поезд формирования АО «ФПК» отправлением с 1 по 31 октября 2017 года. Стоимость билета по акции указана без учета платы за постельное белье».



В акции участвуют только фирменные поезда, а география маршрутов охватывает практически всю страну. Так, билеты по специальной цене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно. В этот список также вошли поезда, курсирующие по внутрирегиональным маршрутам: № 321/322 Забайкальск – Иркутск, № 88/87 Омск – Новосибирск, № 5/6 Владивосток – Хабаровск и № 45/46 Екатеринбург – Кисловодск.



Количество мест по акции ограничено — по специальной цене в каждом поезде будет продаваться четыре места. Направления и поезда, участвующие в акции, можно уточнить на сайте в разделе «Пассажирам», вкладке «Акции (специальные тарифы)». На предыдущую страницу