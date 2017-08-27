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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД объявила о продаже билетов на поезд Забайкальск—Иркутск по акции от 100 рублей

03.08.2017
Фото: IrkutskMediaФото: IrkutskMedia Восточно-Сибирская железная дорога объявила о продаже билетов в купе на поезд № 321/322 Забайкальск – Иркутск по акции «Открой Россию с РЖД».
Как сообщила сегодня, 3 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билет на указанный поезд на октябрь можно купить от 100 рублей.

«Продажа открывается сегодня, 3 августа, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Проездные документы можно оформить на 21 поезд формирования АО «ФПК» отправлением с 1 по 31 октября 2017 года. Стоимость билета по акции указана без учета платы за постельное белье».

В акции участвуют только фирменные поезда, а география маршрутов охватывает практически всю страну. Так, билеты по специальной цене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно. В этот список также вошли поезда, курсирующие по внутрирегиональным маршрутам: № 321/322 Забайкальск – Иркутск, № 88/87 Омск – Новосибирск, № 5/6 Владивосток – Хабаровск и № 45/46 Екатеринбург – Кисловодск.

Количество мест по акции ограничено — по специальной цене в каждом поезде будет продаваться четыре места. Направления и поезда, участвующие в акции, можно уточнить на сайте в разделе «Пассажирам», вкладке «Акции (специальные тарифы)».

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