В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19 Фото: Иркутск.NEWS В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19, которая была снесена по решению мэра города Дмитрия Бердникова из-за аварийного состояния. Как сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба мэрии, плановый срок окончания строительно-монтажных работ – 30 июля 2018 года.



«Завершены подготовительные работы – огородили строительную площадку, подвели временные источники водоснабжения и электричества, — рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. — Приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений. Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям соседних домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись к происходящему с пониманием», – отметил Илья Кручинин.



Как сообщал «МК Байкал», строительству школы № 19 ведется по программе «Большая перемена», учебное учреждение планируется открыть к 1 сентябрю 2018 года. Работы по демонтажу старого здания завершились в конце октября 2016 года, по распоряжению мэра школа модульного типа на 1125 мест будет дополнена специальными помещениями планетария. Сметная стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей. На предыдущую страницу