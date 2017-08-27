Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вс, ночь
5
7
Вс, утро
5
7
Вс, день
9
11
Вс, вечер
7
9
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19

03.08.2017
Фото: Иркутск.NEWSФото: Иркутск.NEWS В Иркутске началось строительство нового здания школы № 19, которая была снесена по решению мэра города Дмитрия Бердникова из-за аварийного состояния.
Как сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба мэрии, плановый срок окончания строительно-монтажных работ – 30 июля 2018 года.

«Завершены подготовительные работы – огородили строительную площадку, подвели временные источники водоснабжения и электричества, — рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. — Приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений. Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям соседних домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись к происходящему с пониманием», – отметил Илья Кручинин.

Как сообщал «МК Байкал», строительству школы № 19 ведется по программе «Большая перемена», учебное учреждение планируется открыть к 1 сентябрю 2018 года. Работы по демонтажу старого здания завершились в конце октября 2016 года, по распоряжению мэра школа модульного типа на 1125 мест будет дополнена специальными помещениями планетария. Сметная стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
28293031     
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU