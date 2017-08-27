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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Производительность труда на ВСЖД выросла на 8,8 % к уровню 2016 года

02.08.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году на 8,8% увеличилась производительность труда по сравнению с аналогичным показателем за тот же период 2016 года.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, среднемесячная заработная плата по полигону дороги во всех видах деятельности за шесть месяцев 2017 года увеличена к аналогичному периоду 2016 года на 6,1%.

«Социальная и экономическая стабильность являются важными мотивационными факторами в работе коллективов магистрали, — отметил начальник ВСЖД Василий Фролов. — Выполнение соответствующих обязательств перед работниками и ветеранами железнодорожного транспорта осуществимо только при условии, что они будут подкреплены производственными результатами работы».

Как подчеркнули в службе корпоративных коммуникаций, величина индексации заработной платы работникам железнодорожного транспорта непосредственно зависит от роста производительности труда. По результатам работы за 6 месяцев 2017 года все бюджетные задания по объемным показателям работы на полигоне дороги выполнены.

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