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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Более 2,5 тыс. человек прошли тестирование во время акции по борьбе со СПИДом на ВСЖД

02.08.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге во время акции по борьбе со СПИДом, которую организовал Минздрав России при поддержке РЖД, прошли тестирование более 2,5 тыс. человек.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за период проведения мероприятия в Улан-Удэ с 20 по 24 июля анонимно свой ВИЧ-статус проверили 1 тыс. 97 человек.

«С 25 по 28 июля акция проходила в Иркутске. На привокзальной площади и в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский работали мобильные лаборатории, в которые обратилось 392 человека, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Экспресс-тестирование также были проведены в трудовых коллективах города Иркутска – обследовано 1 тыс. 14 человек. Медицинские работники, в том числе работники дорожной клинической больницы на станции Иркутск-Пассажирский и волонтеры проекта раздавали информационные памятки и листовки о профилактике заболевания жителям города, пассажирам на вокзалах».

Минздрав России совместно с РЖД проводит с 8 июля по 20 октября 2017 года акцию, в рамках которой в состав поездов включают специально оборудованный вагон, где пассажиры в пути могут пройти обследование на ВИЧ. Во время остановки для проведения мероприятий акции в городах России, на вокзалах РЖД работают мобильные лаборатории экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

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