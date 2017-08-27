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ВСЖД объявила прием заявок для участия в благотворительном забеге «Достигая цели!»

01.08.2017
Фото: www.dvhab.ruФото: www.dvhab.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о приеме заявок на участие в благотворительном забеге «Достигая цели!», который состоится в Иркутске 5 августа в честь Дню железнодорожника на стадионе «Локомотив-2» с 10.00 до 13.00.

Как сообщила сегодня, 1 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, подробную информацию об условиях участия, подаче заявок и оплате стартового взноса можно узнать на сайте администрации города www.admirk.ru.

«Заявки на участие в забеге могут быть оформлены дистанционно на сайте администрации города до конца дня 4 августа и лично в день забега 5 августа на стадионе с 10.00 до 11.00, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Средства от участия в забеге будут перечислены в Благотворительный фонд «Дети Байкала» для помощи Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска».

Соревнования будут проведены на трех дистанциях: 500 м – любители бега от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет; 1520 м – любители бега старше 18 лет; 5 км – любители бега старше 18 лет. Стартовый взнос для участников старше 18 лет составляет не менее 300 рублей, от 9 до 17 лет - на безвозмездной основе.

Помимо беговых соревнований на различные дистанции, подготовлена и культурно-развлекательная программа для участников, членов их семей, жителей и гостей города. Приглашаются все желающие.

Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России пройдет по всей стране. Спортивное мероприятие такого формата на ВСЖД проводится впервые.

 

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