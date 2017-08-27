ВСЖД объявила об изменении расписания поездов на участке Байкальск – Выдрино

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания движения пассажирских поездов на участке Байкальск – Выдрино с 1 по 11 августа 2017 года в связи с технологической необходимостью.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в указанные дни поезда будут следовать по вариантному графику с отклонением от нормативного времени в среднем от двух до 30 минут.



«Вариантный график следования поездов применяется в период работ по модернизации пути и позволяет пропускать поезда с максимальным соблюдением времени, указанного в постоянном расписании, — пояснили в службе корпоративных коммуникаций. — Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».