ВСЖД решила изменить расписание пригородных поездов на участке Тулун – Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирская железная дорога решила с 1 по 4 августа 2017 года включительно изменить расписание движения пригородных поездов №№ 6410, 7010, 7006, 6414, 6413 на участке Тулун – Иркутск-Пассажирский. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменено в связи с технологической необходимостью.



«Они будут следовать по измененному расписанию: пригородный поезд № 6410 сообщением Тулун – Зима будет отправляться со ст. Тулун в 7:47 (вместо 7:08), на ст. Зима прибывать в 10:11 (вместо 9:30), — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Пригородный поезд № 7010 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со ст. Зима в 10:21 (вместо 10:02), на ст. Черемхово прибывать в 12:21 (вместо 12:02). Пригородный поезд № 7006 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский будет отправляться со ст. Черемхово в 12:29 (вместо 12:10), на ст. Иркутск-Пассажирский прибывать в 14:51 (вместо 14:32)».



Пригородный поезд № 6414 сообщением Тулун – Зима будет отправляться со ст. Тулун в 17:00 (вместо 17:30), на ст. Зима прибывать в 19:22 (вместо 19:52). Пригородный поезд № 6413 сообщением Зима – Тулун будет отправляться со ст. Зима в 18.09, (вместо 17.25), на ст. Тулун прибывать в 20:34 (вместо 19:49). Время указано местное. На предыдущую страницу