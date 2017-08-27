ВСЖД намерена выделить автобусы для доставки пассажиров к поездам на участке Байкальск-Выдрино Фото: Хвиля Восточно-Сибирская железная дорога намерена с 1 по 11 августа 2017 года выделить автобусы для доставки пассажиров пригородных поездов на участке Выдрино-Байкальск. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, данная мера обусловлена необходимостью комплексной модернизации железнодорожной инфраструктуры.



«Маршруты следования пригородных поездов №6601, №6605 сообщением «Выдрино – Слюдянка-1» и пригородных поездов №6602, №6606 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино» будут скорректированы, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — С 1 по 11 августа 2017 года эти пригородные поезда будут следовать по вариантному графику от/до станции Байкальск: пригородный поезд №6602 временно назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», отправлением из Слюдянки-1 в 06:17 и прибытием в Байкальск в 07:11; пригородный поезд №6601 временно назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», отправлением из Байкальска в 09:04 и прибытием в Слюдянку-1 в 10:08; пригородный поезд №6606 временно назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», отправлением из Слюдянки-1 в 14:45 и прибытием в Байкальск в 15:45; пригородный поезд №6605 временно назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», отправлением из Байкальска в 17:47 и прибытием в Слюдянку-1 в 18:51.

Время указано местное».



Для следования пассажиров электропоездов №6602, 6601, 6606, 6605 от Байкальска до Выдрино и от Выдрино до Байкальска ВСЖД выделила пассажирские автобусы, расписанием которых предусмотрены шесть рейсов:

1 рейс – ежедневно с 1 по 11 августа 2017 г., отправление от станции Байкальск в 07:25, прибытие в Выдрино 08:55;

2 рейс – ежедневно с 1 по 11 августа 2017 г., отправление из Выдрино в 07:19, прибытие в Байкальск 08:49;

3 рейс – ежедневно с 1 по 11 августа 2017 г., отправление из Байкальска в 16:00, прибытие в Выдрино в 17:30;

4 рейс – ежедневно с 1 по 11 августа 2017 г., отправление из Выдрино в 16:00, прибытие в Байкальск в 17:30;

5 рейс – 4 и 11 августа 2017 г., отправление из Байкальска в 21:47, прибытие в Выдрино в 23:17;

6 рейс – 7 августа 2017 г., отправление из Выдрино в 03:25, прибытие в Байкальск в 04:55.

Время в расписании движения автобусов указано местное.



Для проезда в автобусе пассажирам необходимо предъявить билет на электропоезд. В пути следования автобусов запланированы остановочные пункты на федеральной трассе (162 и 173 км напротив остановочных пунктов железной дороги 5362 км, 5369 км), а также подъезд к остановочным пунктам Мурино и Паньковка-2.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу