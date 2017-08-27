На ВСЖД решено изменить расписание поездов на участке Суховская - Зима Фото: Байкал Инфо На Восточно-Сибирской железной дороге с 26 июля по 1 августа 2017 года на участке Суховская — Зима изменится расписание поездов дальнего следования. Как сообщила сегодня, 25 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание поездов изменится в связи с технологической необходимостью.



«Изменится расписание следующих поездов: №1 Владивосток – Москва; №7 Владивосток – Новосибирск; № 5 Улан-Батор – Москва-Ярославская; №19 Пекин – Москва-Ярославская; №11 Чита-Челябинск; №77 Нерюнгри – Новосибирск; №43 Хабаровск – Москва-Ярославская; №99 Владивосток – Москва-Ярославская; №57 Иркутск - Кисловодск; №69 Чита-2 – Москва-Ярославская; №71 Улан-Удэ – Северобайкальск; №81 Улан-Удэ – Москва; №87 Иркутск – Усть-Илимск; №157 Иркутск – Анапа; №205 Иркутск-Анапа; №207 Владивосток – Новокузнецк; №241 Иркутск – Адлер; №269 Чита-2 – Адлер, — отметили в пресс-службе. — Далее поезд пойдет действующим расписанием».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу