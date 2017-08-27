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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На ВСЖД решено изменить расписание поездов на участке Суховская - Зима

26.07.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо На Восточно-Сибирской железной дороге с 26 июля по 1 августа 2017 года на участке Суховская — Зима изменится расписание поездов дальнего следования.
Как сообщила сегодня, 25 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание поездов изменится в связи с технологической необходимостью.

«Изменится расписание следующих поездов: №1 Владивосток – Москва; №7 Владивосток – Новосибирск; № 5 Улан-Батор – Москва-Ярославская; №19 Пекин – Москва-Ярославская; №11 Чита-Челябинск; №77 Нерюнгри – Новосибирск; №43 Хабаровск – Москва-Ярославская; №99 Владивосток – Москва-Ярославская; №57 Иркутск - Кисловодск; №69 Чита-2 – Москва-Ярославская; №71 Улан-Удэ – Северобайкальск; №81 Улан-Удэ – Москва; №87 Иркутск – Усть-Илимск; №157 Иркутск – Анапа; №205 Иркутск-Анапа; №207 Владивосток – Новокузнецк; №241 Иркутск – Адлер; №269 Чита-2 – Адлер, — отметили в пресс-службе. — Далее поезд пойдет действующим расписанием».

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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