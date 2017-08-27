ВСЖД объявила об изменении расписания поезда № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск с 27 июля Восточно-сибирская железная дорога объявила об изменении расписания поезда № 71 Улан-Удэ - Северобайкальск с 27 июля 2017 года. Как сообщила сегодня, 26 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменено в связи с технологической необходимостью.



«Со ст. Куйтун поезд отправится в 5:45 (+20), Тулюшка 06:05 (+20), Шуба 06:18 (+19), Азей 06:26 (+15), Нюра 06:33 (+15), Тулун 06:48 (+15), Утай 02:02(+15), Будагово 07:14 (+14), Шеберта 07:28(+13), Худоеланская 02:40 (+10), Хингуй 07:57 (+10), Уда II 08:08 (+6), Нижнеудинск 08:32 (+3), Курят 08:44 (+3), Ук 09:02 (+3), Камышет 09:20 (+3), Замзор 09:37 (+2), Алзамай 09:56 (+1), Облепиха 10:14 (+1), Разгон 10:22 (+1), Байроновка 10:36 (+1),Тайшет Восток 10:46, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Далее поезду проследует действующим расписанием».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу