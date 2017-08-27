ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск - Байкальск 26 июля

ВСЖД объявила об изменении расписания 26 июля 2017 года пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск, который будет следовать по измененному расписанию с отправлением в 18:02, вместо 17:17 и прибытием в 22:17.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменено в связи с технологической необходимостью.



«Время указано местное, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".