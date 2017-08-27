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ВСЖД объявила о проведении благотворительного забега в День железнодорожника

25.07.2017
Фото: http://www.fclm.ruФото: http://www.fclm.ru ВСЖД объявила о проведении 5 августа с 10-00 до 13-00 на стадионе «Локомотив» в Иркутске благотворительного забега «Достигая цели!», посвященного Дню железнодорожника.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, все вырученные на мероприятии средства будут перечислены для помощи воспитанникам областного госучреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска» через благотворительный фонд «Дети Байкала».

«Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, будут торжественно награждены дипломами, медалями и кубками, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Всем финишировавшим, независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции, будет вручен Сертификат участника».

Заявки на участие в забеге могут быть оформлены как дистанционно, так и лично. Дистанционно заявки и оплата стартового взноса оформляются на сайте www.admirk.ru до 4 августа 2017 г. до 23:59 ч. местного времени.

Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России пройдет на всех магистралях страны. В Москве мероприятие состоится в Парке Победы на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге - в Приморском парке Победы.

Для участия в спортивном празднике железнодорожники приглашают всех желающих.

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