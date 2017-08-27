ВСЖД намерена сэкономить 20 млн рублей в 2017 году благодаря «Бережливому производству» ВСЖД намерена сэкономить в 2017 году порядка 20 млн рублей благодаря 128 проектам «Бережливое производство», ожидаемый эффект от которых составит 13 млн рублей. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 23% от этих средств будет направлено на мотивацию членов рабочих групп.



«ВСЖД стала участником программы «Бережливое производство» в 2010 году. – сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В настоящее время в создании инструментов бережливого производства задействованы все структурные подразделения магистрали, участвующие в перевозочном процессе».



По итогам дорожных конкурсов только за три года было поощрено более 600 человек, предложивших и реализовавших технологии бережливого производства. Премиальный фонд составил 6,3 млн рублей.



Кроме того, в 2017 году в рамках программы бережливого производства 180 железнодорожников прошли курсы повышения квалификации, направленные на увеличение эффективности работы предприятий холдинга. На предыдущую страницу