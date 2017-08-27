Поезд "Академик Фёдор Углов" посетило 813 жителей Бурятии

Поезд "Академик Фёдор Углов" с 12 по 23 июля 2017 года посетили 813 жителей республики Бурятии и 156 жителей Забайкальского края, в числе которых пять ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, наибольшее количество жителей, обратившихся к врачам, зафиксировано на станциях Северобайкальск (311 человек), Новый Уоян (214 человек), Таксимо (93 человека), Нижнеангарск и Куанда (по 86 человек).



«В рабочий маршрут поезда здоровья были включены остановки на небольших станциях, чтобы провести обследование и дать консультации жителям отдаленных поселков, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Такие остановки поезд совершил на станциях Новая Чара, Окусикан в поселке Северомуйске, станции Кюхельбекерской в поселке Янчукан, станциях Ангоя и Кичера».



Пациенты получили возможность проконсультироваться у 15 врачей-специалистов: эндоскописта, рентгенолога, офтальмолога, стоматолога, кардиолога и других. Чаще всего, согласно данным передвижного центра, жители поселков консультировались у хирурга, эндокринолога, невролога, отоларинголога, а также врачей функциональной и ультразвуковой диагностики. В процессе оказания лечебно-диагностической помощи врачи провели 3582 исследования.