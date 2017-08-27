ВСЖД объявила о закрытии переезда в Усолье-Сибирском 25 июля

Фото: dadi-auto.ru

ВСЖД объявила о закрытии 25 июля 2017 года с 11:00 до 17:00 местного времени автомобильного переезда в Усолье-Сибирском в связи с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение будет осуществляться только одну вторую проезжей части автодороги.



«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.