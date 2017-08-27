Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вс, ночь
5
7
Вс, утро
5
7
Вс, день
9
11
Вс, вечер
7
9
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила о закрытии переезда в Усолье-Сибирском 25 июля

24.07.2017
Фото: dadi-auto.ruФото: dadi-auto.ru ВСЖД объявила о закрытии 25 июля 2017 года с 11:00 до 17:00 местного времени автомобильного переезда в Усолье-Сибирском в связи с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение будет осуществляться только одну вторую проезжей части автодороги.

«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
28293031     
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU