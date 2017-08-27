ВСЖД объявила о закрытии железнодорожного переезда станции Китой-Комбинатская Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии железнодорожного переезда на 5142 км, на станции Китой-Комбинатская с 21 июля 09:00 до 24 июля 13:00. Как сообщила сегодня, 21 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, переезд закрыт в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.



«Объезд автотранспорта будет осуществляться через автомобильную дорогу №5, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки». На предыдущую страницу