Детская железная дорога ВСЖД перевезла более 10 тыс. пассажиров с начала летнего сезона Восточно-Сибирская Детская железная дорога с 9 мая по 20 июля 2017 года перевезла более 10,8 тыс. пассажиров, отправив свыше 350 поездов. Как сообщила сегодня, 21 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в обеспечении перевозок было задействовано более 230 детей, среди них воспитанники детской железной дороги и учащиеся профильных средних учебных заведений Тайшета, Нижнеудинска, Слюдянки, Танхоя.



«Кроме того, что ДЖД является увлекательным аттракционом, малая железная дорога – центр профессиональной ориентации школьников. В настоящее время завершается третья смена летней производственной практики, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Основное занятие ребят – освоение железнодорожных специальностей, но каждый из юных железнодорожников имеет возможность посещать кружки и студии».



Также для них организован разнообразный досуг: экскурсии в музеи Иркутска, посещение концертов, шоу-программ и различных мастер-классов, участие в квестах и спортивных состязаниях. 31 августа движение поездов на ДЖД закончится. В октябре ее воспитанники вновь приступят к изучению теоретического материала.



Подвижной состав дороги включает в себя два поезда: «Сибирячок» и «Юность». Они курсируют через станции Солнечная, Ангара и Родники. Общая протяженность кольцевого маршрута – чуть больше 4 км. Добраться до этой магистрали можно, доехав на общественном или личном транспорте до острова Юность в Иркутске. На предыдущую страницу