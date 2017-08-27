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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Детская железная дорога ВСЖД перевезла более 10 тыс. пассажиров с начала летнего сезона

21.07.2017
Восточно-Сибирская Детская железная дорога с 9 мая по 20 июля 2017 года перевезла более 10,8 тыс. пассажиров, отправив свыше 350 поездов.
Как сообщила сегодня, 21 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в обеспечении перевозок было задействовано более 230 детей, среди них воспитанники детской железной дороги и учащиеся профильных средних учебных заведений Тайшета, Нижнеудинска, Слюдянки, Танхоя.

«Кроме того, что ДЖД является увлекательным аттракционом, малая железная дорога – центр профессиональной ориентации школьников. В настоящее время завершается третья смена летней производственной практики, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Основное занятие ребят – освоение железнодорожных специальностей, но каждый из юных железнодорожников имеет возможность посещать кружки и студии».

Также для них организован разнообразный досуг: экскурсии в музеи Иркутска, посещение концертов, шоу-программ и различных мастер-классов, участие в квестах и спортивных состязаниях. 31 августа движение поездов на ДЖД закончится. В октябре ее воспитанники вновь приступят к изучению теоретического материала.

Подвижной состав дороги включает в себя два поезда: «Сибирячок» и «Юность». Они курсируют через станции Солнечная, Ангара и Родники. Общая протяженность кольцевого маршрута – чуть больше 4 км. Добраться до этой магистрали можно, доехав на общественном или личном транспорте до острова Юность в Иркутске.

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