ВСЖД намерена направить более 9 млн рублей на ремонт переездов в 2017 году Восточно-Сибирская желеная дорога намерена в 2017 году направить 9,15 млн рублей на капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов. Как сообщила сегодня, 20 июля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, капитальный ремонт производится на четырех охраняемых переездах в Иркутской области и одном в Республике Бурятия.



«Замена заградительных переездных устройств, резинокордовых настилов, направляющих столбиков, дорожных знаков и обустройство автодороги в границах этих объектов оценивается в 5,4 млн рублей, - отметили в службе корпоративных коммуникаций. - Оставшиеся средства будут направлены на текущий ремонт еще 15 железнодорожных переездов ВСЖД. Работы пройдут на территориях Тулунской, Зиминской, Черемховской, Иркутск Сортировочной, Слюдянской, Гусиноозерской и Вихоревской дистанций пути».



Также в 2017-м на дороге будут закрыты два переезда – в границах Тайшетской и Новоуоянской дистанций пути. Еще одно пересечение автотрассы с железной дорогой на участке Новочунка – Сосновые родники будет оборудовано устройствами фотовидеофиксации.



На ВСЖД на регулярной основе ведутся профилактические работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на переездах. И их эксплуатация и содержание имеют важное значение в организации безопасного движения.



Несмотря на принимаемые меры на железнодорожных переездах ВСЖД с начала 2017 года произошло семь ДТП, все по вине водителей. Последнее ДТП произошло 17 июля на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде в районе села Худоеланского, когда 52-летний водитель автомобиля «Нива» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, в результате чего допустил столкновение с локомотивом. В итоге 62-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу. На предыдущую страницу