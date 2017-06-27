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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД зафиксирован рост объемов пассажирских перевозок с начала 2017 года

27.06.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо На Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2017 года обслужили порядка 996 тыс. пассажиров поездов дальнего следования, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает сегодня, 27 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, для повышения комфортности перевозок и качества обслуживания Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» планомерно расширяет список предоставляемых услуг.

«В летний сезон назначено 14 поездов формирования Восточно-Сибирского филиала ФПК, в том числе четыре поезда, доставляющих пассажиров на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Дополнительно будет задействовано 700 проводников пассажирских вагонов: 408 из них – студенты, члены Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», прошедшие специализированные курсы подготовки в ИрГУПСе».

В компании отметили, что также проводят комплексную работу по повышению качества обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. На балансе филиала находится 14 специальных штабных вагонов с увеличенной ширины дверями и площадью тамбуров, оборудованных подъемниками для инвалидов-колясочников, в купе таких вагонов предусмотрено место закрепления инвалидной коляски и информационное табло. Данные вагоны в летний период включены в составы поездов.

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