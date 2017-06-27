Расписание поездов на участке Байкальск – Выдрино на ВСЖД изменилось до 7 июля

Сегодня, 27 июня, на Восточно-Сибирской железной дороге на участке от Байкальска до Выдрино поезда дальнего следования начали ходить по измененному расписанию, которое будет действовать до 7 июля 2017 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания поездов связано с проведением работ по модернизации железнодорожного пути.

«Из- проведения работ изменится расписание следующих поездов: № 1/7 Владивосток – Москва/Новосибирск, № 3/5 Пекин/Улан-Батор – Москва, № 2/8 Москва/Новосибирск – Владивосток, № 4/6 Москва – Пекин/Улан-Батор, № 19 Пекин – Москва, № 20 Москва – Пекин, № 11/77 Чита – Челябинск/Нерюнгри — Новосибирск, № 12/78 Челябинск – Чита 2/Новосибирск — Нерюнгри, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Также изменится расписание поездов № 44/100 Москва – Хабаровск/Владивосток, № 43/99 Хабаровск/Владивосток – Москва, № 69 Чита 2 – Москва, № 70 Москва — Чита 2, № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск, №72 Северобайкальск — Улан-Удэ, № 81 Улан-Удэ – Москва, № 82 Москва — Улан-Удэ, № 207 Владивосток — Новокузнецк, № 207/208 Новокузнецк — Владивосток, № 249 Улан-Удэ — Иркутск, № 250 Иркутск – Улан-Удэ, № 269 Чита 2 — Адлер, № 270 Адлер — Чита 2, № 321 Забайкальск — Иркутск, № 322 Иркутск — Забайкальск, № 361 Наушки — Иркутск, № 362 Иркутск — Наушки».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd в разделе "Пассажирам", во вкладке "Фактическое движение поездов".