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Расписание поездов на участке Байкальск – Выдрино на ВСЖД изменилось до 7 июля

27.06.2017
Сегодня, 27 июня, на Восточно-Сибирской железной дороге на участке от Байкальска до Выдрино поезда дальнего следования начали ходить по измененному расписанию, которое будет действовать до 7 июля 2017 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания поездов связано с проведением работ по модернизации железнодорожного пути.

«Из- проведения работ изменится расписание следующих поездов: № 1/7 Владивосток – Москва/Новосибирск, № 3/5 Пекин/Улан-Батор – Москва, № 2/8 Москва/Новосибирск – Владивосток, № 4/6 Москва – Пекин/Улан-Батор, № 19 Пекин – Москва, № 20 Москва – Пекин, № 11/77 Чита – Челябинск/Нерюнгри —  Новосибирск, № 12/78 Челябинск – Чита 2/Новосибирск —  Нерюнгри, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Также изменится расписание поездов № 44/100 Москва – Хабаровск/Владивосток, № 43/99 Хабаровск/Владивосток – Москва, № 69 Чита 2 – Москва, № 70 Москва —  Чита 2, № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск,  №72 Северобайкальск —  Улан-Удэ, № 81 Улан-Удэ – Москва, № 82 Москва —  Улан-Удэ, № 207 Владивосток —  Новокузнецк, № 207/208 Новокузнецк —  Владивосток,  № 249 Улан-Удэ —  Иркутск, № 250 Иркутск – Улан-Удэ, № 269 Чита 2 —  Адлер, № 270 Адлер —  Чита 2, № 321 Забайкальск —  Иркутск, № 322 Иркутск —  Забайкальск, № 361 Наушки —  Иркутск, № 362 Иркутск —  Наушки».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd  в разделе "Пассажирам", во вкладке "Фактическое движение поездов".

 

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