ВСЖД объявила об открытии дополнительной остановки электрички Черемхово – Зима Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении дополнительной остановки пригородного поезда №7003 сообщением Черемхово – Зима, который будет останавливаться на станции Хотхор. Как сообщает сегодня, 27 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, электричка начнет останавливаться на станции с пятницы, 30 июня.



«Стоянка электрички на станции Хотхор назначается с 21.31 до 21.32, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – На станцию Зима пригородный поезд будет прибывать в 22.40 вместо 22.38».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу