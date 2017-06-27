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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД объявила об открытии дополнительной остановки электрички Черемхово – Зима

27.06.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о назначении дополнительной остановки пригородного поезда №7003 сообщением Черемхово – Зима, который будет останавливаться на станции Хотхор.
Как сообщает сегодня, 27 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, электричка начнет останавливаться на станции с пятницы, 30 июня.

«Стоянка электрички на станции Хотхор назначается с 21.31 до 21.32, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – На станцию Зима пригородный поезд будет прибывать в 22.40 вместо 22.38».

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе «Пассажирам».

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