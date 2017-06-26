ВСЖД объявила об ограничении движение через переезд в поселке Жаргон 30 июня

Фото: railway.kanaries.ru

ВСЖД объявила об ограничении движения автомобилей через железнодорожный переезд на участке Черемхово-Забитуй в поселке Жаргон 30 июня с 9.00 до 18.00.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ограничение связано с проведением ремонтных работ.



«Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд 5053 км перегона Черемхово-Забитуй, западный переезд, и далее по улице Волочаевская», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.



ВСЖД просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.