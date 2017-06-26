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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД объявила об ограничении движение через переезд в поселке Жаргон 30 июня

26.06.2017
Фото: railway.kanaries.ruФото: railway.kanaries.ru ВСЖД объявила об ограничении движения автомобилей через железнодорожный переезд на участке Черемхово-Забитуй в поселке Жаргон 30 июня с 9.00 до 18.00.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ограничение связано с проведением ремонтных работ.

«Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд 5053 км перегона Черемхово-Забитуй, западный переезд, и далее по улице Волочаевская», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

ВСЖД просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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