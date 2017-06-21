ВСЖД объявила об усилении мер противопожарной безопасности ВСЖД объявила об усилении мер противопожарной безопасности в связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой и объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, все 19 пожарных поездов, дислоцирующихся на полигоне железной дороги, находятся в постоянной готовности к срочному выезду.



«Личный состав круглосуточно осуществляет боевое дежурство и в любой момент готов выйти на тушение пожаров, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На предприятиях ВСЖД заблаговременно прошла проверка работоспособности систем пожарной автоматики и противопожарные тренировки».



Железнодорожники ведут ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали, граничащих с лесопарками. Вдоль железнодорожного полотна на участках общей протяженностью 165 км вырублены угрожающие пожарной безопасности деревья и кустарники, произведена опашка защитных лесонасаждений и обновление минерализованных полос на 732 километрах.



Во время режима чрезвычайной ситуации особое внимание уделяется пожарной безопасности объектов пассажирской инфраструктуры и детским лагерям. На предыдущую страницу