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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД объявила об отправке специального «детского поезда» в Анапу

20.06.2017
ВСЖД объявила об отправке со станции Северобайкальск специального «детского поезда» в Анапу, к которому будут присоединены два вагона с юными пассажирами в Тайшете.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в поезде 155 детей из Иркутской области и Республики Бурятия.

«Для «детских поездов» отбираются лучшие вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В составе поезда находится вагон-ресторан для организации четырехразового питания.

Отправка поезда состоялась в торжественной обстановке. На перроне звучала музыка. Ребята делали памятные фото с родными и друзьями. В пути ребят сопровождают педагоги и медицинские работники. Проводники поезда прошли дополнительную подготовку, необходимую для обслуживания юных пассажиров. За безопасностью путешествия следят наряды транспортной полиции.

Для обеспечения досуга детей оборудованы игровые купе с настольными играми, ноутбуками, инструментами для творчества.

По предварительным прогнозам в дни летних каникул ВСЖД перевезёт в составе организованных групп порядка 2,3 тысячи детей, в том числе свыше 1,7 тысячи – к местам отдыха на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.

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