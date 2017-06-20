ВСЖД объявила об отправке специального «детского поезда» в Анапу

ВСЖД объявила об отправке со станции Северобайкальск специального «детского поезда» в Анапу, к которому будут присоединены два вагона с юными пассажирами в Тайшете.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в поезде 155 детей из Иркутской области и Республики Бурятия.



«Для «детских поездов» отбираются лучшие вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В составе поезда находится вагон-ресторан для организации четырехразового питания.



Отправка поезда состоялась в торжественной обстановке. На перроне звучала музыка. Ребята делали памятные фото с родными и друзьями. В пути ребят сопровождают педагоги и медицинские работники. Проводники поезда прошли дополнительную подготовку, необходимую для обслуживания юных пассажиров. За безопасностью путешествия следят наряды транспортной полиции.



Для обеспечения досуга детей оборудованы игровые купе с настольными играми, ноутбуками, инструментами для творчества.



По предварительным прогнозам в дни летних каникул ВСЖД перевезёт в составе организованных групп порядка 2,3 тысячи детей, в том числе свыше 1,7 тысячи – к местам отдыха на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.