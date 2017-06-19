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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД разработала экскурсионные программы для школьников Улан-Удэ

19.06.2017
Фото: Русское Агентство НовостейФото: Русское Агентство Новостей ВСЖД разработала специальные экскурсионные программы для детей, в которых уже приняли участие 400 школьников в Улан-Удэ с начала 2017 года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, мероприятие адаптировано для различных возрастных категорий и состоит из нескольких мини-путешествий по железной дороге.

«Мы стараемся не только рассказывать детям правила, но и максимально вовлечь их в практическую познавательную деятельность. Уже в ходе первого занятия, которое мы провели в сквере, дети увидели локомотивы разных лет, вагоны и оценили реальные масштабы железнодорожной инфраструктуры, - рассказала хранитель музея Улан-Удэнского региона ВСЖД Елена Калаганская. - Кроме экскурсий, мы проводим с детьми различные мастер-классы и игры на знание правил безопасности, и даже предлагаем стать машинистами и провести поезд в техническом классе локомотивного депо».

Программа получила поддержку руководителей учебных заведений города и активно внедряется в график работы летних школьных площадок.

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