ВСЖД разработала экскурсионные программы для школьников Улан-Удэ

Фото: Русское Агентство Новостей

ВСЖД разработала специальные экскурсионные программы для детей, в которых уже приняли участие 400 школьников в Улан-Удэ с начала 2017 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, мероприятие адаптировано для различных возрастных категорий и состоит из нескольких мини-путешествий по железной дороге.



«Мы стараемся не только рассказывать детям правила, но и максимально вовлечь их в практическую познавательную деятельность. Уже в ходе первого занятия, которое мы провели в сквере, дети увидели локомотивы разных лет, вагоны и оценили реальные масштабы железнодорожной инфраструктуры, - рассказала хранитель музея Улан-Удэнского региона ВСЖД Елена Калаганская. - Кроме экскурсий, мы проводим с детьми различные мастер-классы и игры на знание правил безопасности, и даже предлагаем стать машинистами и провести поезд в техническом классе локомотивного депо».



Программа получила поддержку руководителей учебных заведений города и активно внедряется в график работы летних школьных площадок.