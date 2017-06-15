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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД зафиксирован рост на 3% объема пассажирских перевозок по сравнению с 2016 годом

15.06.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге за пять месяцев 2017 года было обслужено порядка 996 тыс. пассажиров поездов дальнего следования, что на 3% выше объема перевозок за аналогичный период 2016 года.

Как сообщила сегодня, 15 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, при этом зафиксирован спад на 8% по сравнению с прошлым годом в сегменте пригородных перевозок, за пять месяцев было перевезено порядка 4 млн человек.

«В сегменте дальних перевозок отмечается рост популярности на 7,3% путешествий в вагонах купе, за пять месяцев билеты такого типа вагоны купили свыше 247 тыс. пассажиров, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. – Популярность плацкартных вагонов выросла на 1,4%, вагонами этого типа перевезено свыше 653 тыс. человек. Востребованность сидячих вагонов выросла в 1,9 раза, в них совершили поездку 40,7 тыс. человек. Снизилась популярность только на перевозки в общих вагонах на 19,5%, в них было перевезено 51,5 тыс. пассажиров».

Подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО «РЖД»  в разделе «Пассажирам».

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