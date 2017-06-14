ВСЖД объявила о начале работы центра «Академик Федор Углов» в Нижнеилимском районе

Фото: sdelanounas.ru

ВСЖД объявила о начале работы с 14 по 24 июня 2017 года передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» на станциях Нижнеилимского, Усть-Кутского, Киренского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в графике работы центра запланировано 11 остановок на следующих станциях:14 июня – станция Хребтовая; 15 июня – станция Семигорск; 16 июня – станция Ручей; 17 июня – станция Янталь; 18 июня – станция Лена; 19 июня – станция Звездная; 20 июня – станция Ния; 21 июня – станция Небель; 22 июня – станция Киренга; 23 июня – станция Улькан; 24 июня – станция Кунерма.



«Оказание медицинской помощи специалистами центра на станциях осуществляется с 09.00 до 18.00 часов местного времени. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 13.00 часов, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном».