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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД зафиксировала рост продаж электронных билетов на 43% по сравнению с 2016 годом

13.06.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге за пять месяцев 2017 через интернет оформлено более 272 тыс. проездных документов на поезда дальнего следования, что почти на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила сегодня, 13 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, свыше 70% от всех проданных в интернете билетов были оформлены на официальном сайте РЖД.

 

«С прошлого года у пассажиров, приобретающих электронные билеты, появилась возможность оформления льготных проездных документов для школьников, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - С начала продаж данных билетов было продано более 9,6 тыс, при этом 97% из них были оформлены на официальном сайте компании».

 

Кроме того, у пассажиров есть возможность приобрести билеты через транзакционные терминалы самообслуживания, они установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. С их помощью можно самостоятельно выбрать условия поездки, оплатить проезд и получить билет в режиме реального времени. С начала нынешнего года популярность покупок билетов через данные терминалы выросла на 8% по сравнению с 2016 годом.

 

Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО "РЖД" http://www.rzd.ru в разделе «Пассажирам».

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