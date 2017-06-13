Объявлено об изменении движения электричек на участке Черемхово – Иркутск-Пассажирский

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 14 по 18 июня движения пригородных поездов на участке Черемхово – Иркутск-Пассажирский, в связи с чем изменится расписание трех электричек.

Как сообщает сегодня, 13 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание движения изменится у пригородных поездов №№ 6104, 6304 и 7643.



«Пригородный поезд № 6104 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский будет отправляться со ст. Черемхово в 10.07 и прибывать в Иркутск в 13.13. Отдельно, 16 июня, данный поезд будет прибывать в Иркутск в 12.27, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Пригородный поезд № 6304 Черемхово – Иркутск-Пассажирский будет отправляться со ст. Черемхово в 04.28 вместо 04.40, и прибывать в Иркутск в 07.45. Пригородный поезд № 7643 Иркутск-Пассажирский – Военный Городок будет отправляться в 13.33 вместо 13.10, и прибывать в 13.39 вместо 13.16».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».