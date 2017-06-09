ВСЖД объявила о начале отправления поездов на курорты Краснодарского края

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о начале работы на летний период 14 пассажирских поездов следованием до курортов Краснодарского края, четыре из которых введены дополнительно из-за большого спроса на перевозки в южном направлении.

Как сообщает сегодня, 9 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, из Иркутской области и Бурятии дважды в неделю будут курсировать поезда Иркутск – Анапа и Иркутск – Адлер, Северобайкальск – Анапа и Северобайкальск – Адлер, а также дополнительно назначен беспересадочный купейный вагон Улан-Удэ – Анапа.



«Данные летние поезда включены в программу «Динамическое ценообразование», благодаря которой можно получить разные скидки, которые рассчитываются исходя из расположения места в вагоне, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Также действует скидка 50% на проезд организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в плацкартных, общих и вагонах с местами для сидения. Кроме того, скидки 20% предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья при проезде в специальных купе. Скидки до 25% также предусмотрены для студентов и корпоративных клиентов».



Пассажиры, которые намерены отправиться на курорты летними поездами, также смогут приобрести «единые» билеты в Крым, который оформляется до Анапы или Краснодара, а оттуда пассажиры переправляются на автомобильном и морском транспорте на полуостров.