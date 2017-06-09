Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, вечер
17
19
Сб, ночь
11
13
Сб, утро
14
16
Сб, день
22
24
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила о доставке пассажиров автобусами из Выдрино в Байкальск с 13 по 24 июня

09.06.2017
ВСЖД объявила о доставке с 13 по 24 июня 2017 года пассажиров пригородных поездов на участке Байкальск-Выдрино автобусами из-за ремонта пути.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 19 июня 2017 года в разовом порядке отменяется следование пригородного поезда № 6337 «Выдрино – Байкальск». 16 и 23 июня 2017 года отменяется следование поезда № 6336 «Байкальск – Выдрино».

«С 13 по 25 июня 2017 года отправление электропоезда №6335 «Байкальск – Иркутск-Сортировочный» со станции Байкальск назначается на 05:37, вместо 05:10, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - На станцию Иркутск-Сортировочный поезд будет прибывать в 10:07, вместо 09:40. Время указано местное».

С 13 по 24 июня 2017 года введен вариантный график следования пригородных поездов:

-№ 6602 «Слюдянка-1 – Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», и будет следовать по нормативному расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 06:17, прибытие в Байкальск в 07:11;

- № 6601 «Выдрино – Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», и будет следовать по скорректированному расписанию: отправление из Байкальска в 09:48, прибытие в Слюдянку-1 в 10:52;

- № 6606 «Слюдянка-1 – Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», согласно действующему расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 14:45, прибытие в Байкальск в 15:45;

- № 6605 «Выдрино – Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», согласно действующему расписанию: отправление из Байкальска в 17:47, прибытие в Слюдянку-1 в 18:51. Время указано местное.

Доставка пассажиров пригородных поездов №№ 6337, 6336, 6602, 6601, 6606, 6605 на участке Выдрино – Байкальск будет обеспечиваться автобусами.

Разработано расписание шести рейсов:

1 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 года. Отправление от станции Байкальск в 07:25, прибытие в Выдрино 08:55.

2 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Выдрино в 08:05, прибытие в Байкальск 09:35.

3 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Байкальска в 15:55, прибытие в Выдрино в 17:25.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД запланировала направить в санатории и оздоровительные лагеря 3,5 тыс. детей
ВСЖД запланировала направить в период оздоровительной кампании в собственные санатории и детские лагеря, 3,5 тыс. детей.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU