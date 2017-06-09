ВСЖД объявила о доставке пассажиров автобусами из Выдрино в Байкальск с 13 по 24 июня

ВСЖД объявила о доставке с 13 по 24 июня 2017 года пассажиров пригородных поездов на участке Байкальск-Выдрино автобусами из-за ремонта пути.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 19 июня 2017 года в разовом порядке отменяется следование пригородного поезда № 6337 «Выдрино – Байкальск». 16 и 23 июня 2017 года отменяется следование поезда № 6336 «Байкальск – Выдрино».



«С 13 по 25 июня 2017 года отправление электропоезда №6335 «Байкальск – Иркутск-Сортировочный» со станции Байкальск назначается на 05:37, вместо 05:10, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - На станцию Иркутск-Сортировочный поезд будет прибывать в 10:07, вместо 09:40. Время указано местное».



С 13 по 24 июня 2017 года введен вариантный график следования пригородных поездов:



-№ 6602 «Слюдянка-1 – Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», и будет следовать по нормативному расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 06:17, прибытие в Байкальск в 07:11;



- № 6601 «Выдрино – Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», и будет следовать по скорректированному расписанию: отправление из Байкальска в 09:48, прибытие в Слюдянку-1 в 10:52;



- № 6606 «Слюдянка-1 – Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 – Байкальск», согласно действующему расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 14:45, прибытие в Байкальск в 15:45;



- № 6605 «Выдрино – Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск – Слюдянка-1», согласно действующему расписанию: отправление из Байкальска в 17:47, прибытие в Слюдянку-1 в 18:51. Время указано местное.



Доставка пассажиров пригородных поездов №№ 6337, 6336, 6602, 6601, 6606, 6605 на участке Выдрино – Байкальск будет обеспечиваться автобусами.



Разработано расписание шести рейсов:1 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 года. Отправление от станции Байкальск в 07:25, прибытие в Выдрино 08:55.2 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Выдрино в 08:05, прибытие в Байкальск 09:35.3 рейс – ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Байкальска в 15:55, прибытие в Выдрино в 17:25.