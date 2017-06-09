ВСЖД объявила об увеличении погрузки на 3% за пять месяцев 2017 года

ВСЖД объявила об увеличении погрузки на 3% по итогам работы за период с января по май 2017 года, показатель которой достиг 26,8 млн тонн.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, рост произошел за счет увеличения погрузки химикатов на 81,1%, бумаги – на 13,8%, цветных металлов – на 13%, железной руды – на 8,1%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 3,8%, каменного угля – на 2,3% и нефтяных грузов – на 1,2%.



«Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка промышленного сырья снизилась – на 19,3%, а строительных грузов – на 12%, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.



Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за пять месяцев 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и превысил 105,4 млрд ткм.



В мае на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,3 млн тонн различных грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.