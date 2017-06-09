Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, вечер
17
19
Сб, ночь
11
13
Сб, утро
14
16
Сб, день
22
24
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила об увеличении погрузки на 3% за пять месяцев 2017 года

09.06.2017
ВСЖД объявила об увеличении погрузки на 3% по итогам работы за период с января по май 2017 года, показатель которой достиг 26,8 млн тонн.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, рост произошел за счет увеличения погрузки химикатов на 81,1%, бумаги – на 13,8%, цветных металлов – на 13%, железной руды – на 8,1%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 3,8%, каменного угля – на 2,3% и нефтяных грузов – на 1,2%.

«Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка промышленного сырья снизилась – на 19,3%, а строительных грузов – на 12%, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Грузооборот тарифный с учетом оплачиваемого порожнего пробега вагонов иных собственников за пять месяцев 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и превысил 105,4 млрд ткм.

В мае на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,3 млн тонн различных грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД запланировала направить в санатории и оздоровительные лагеря 3,5 тыс. детей
ВСЖД запланировала направить в период оздоровительной кампании в собственные санатории и детские лагеря, 3,5 тыс. детей.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU