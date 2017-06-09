На ВСЖД на переезде в Черемхово решено установить пост ДПС для предотвращения аварий

Накануне, 8 июня 2017 года в 12:37 на автоматическом железнодорожном переезде в пяти километрах от Черемхова по вине водителя произошло столкновение автомобиля с поездом, который следовал со скоростью 23 км/ч, машинист применил экстренное торможение.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в связи с тем, что это уже второй случай ДТП на переезде за последние два месяца, решено выставить пост ДПС для выявления автомобилистами правил пересечения железнодорожных переездов.

«Было принято решение выставить пост ДПС для выявления фактов нарушения автомобилистами правил проследования через железнодорожный переезд, а также установить информационные предупреждающие стенды перед переездом, - сказал заместитель начальника ВСЖД Игорь Милостных.



В результате происшествия жертв нет, схода подвижного состава нет, устройства переезда не повреждены.



Железнодорожники обращаются к водителям с напоминанием: железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности, его пересечение требует особой бдительности и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Виновниками ДТП во всех случаях становятся водители транспортных средств. Они, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора.

На железнодорожных переездах магистрали с начала 2017 года произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.