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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Дневной экспресс «Иркутск – Улан-Удэ» перевез 17 тыс. пассажиров за шесть месяцев

08.06.2017
Фото: Вести.руФото: Вести.ру Дневной экспресс «Иркутск – Улан-Удэ» за период курсирования с декабря 2016 года по май 2017 перевез 17,7 тыс. пассажиров, преимущественно в сидячих вагонах.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, пик пассажиропотока в дневном экспрессе был отмечен в январе и мае – 3,6 и 3,7 тыс. человек соответственно.

«Поездки в сидячих вагонах выбрали 12,6 тыс. человек. Купейными вагонам воспользовались 1,6 тыс. пассажиров, плацкартными - 3,1 тыс, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В основном пассажиры приобретают билеты менее, чем за 20 дней до отправления поезда. А наиболее часто такие покупки совершаются за 6 дней до путешествия».

Специалисты Федеральной пассажирской компании отмечают, что предварительная продажа билетов на эти поезда открывается за 60 суток до дня поездки, что позволяет пассажирам заблаговременно планировать свое путешествие.

С 14 мая дневной экспресс стал курсировать 5 раз в неделю. По воскресеньям он отправляется из Улан-Удэ в 05:49 мск (10:49 по местному времени) и прибывает в Иркутск в 13:48 мск (в 18:48 по местному времени). В 8-часовом пути следования поезда запланированы двухминутные остановки на станциях Гончарово, Слюдянка, Байкальск, Выдрино, Тимлюй, Мысовая, Селенга.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

 

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