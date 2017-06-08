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ВСЖД намерена увеличить длину бесстыкового пути на 255 км в 2017 году

08.06.2017
Фото: Ореанда-НовостиФото: Ореанда-Новости ВСЖД намерена в 2017 году в результате ремонтно-путевых работ увеличить длину бесстыкового пути на 255 км, после чего его расстояние составит около 3753 км, в том числе по Байкало-Амурской магистрали – 141 км, по Транссибу – 84 км, по южной ветке, ведущей в Монголию – 30 км.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, реконструкция пути по Транссибу будет выполняться на 14 участках общей протяженностью 150 км, по БАМу – на 11 участках протяженностью 136 км.

«При проведении модернизации объектов инфраструктуры дорога будет придерживаться точных графиков производства работ, поскольку технологический процесс и технологическая взаимосвязь не позволяют начать новый ремонт, не завершив начатый, - сказал начальник ВСЖД Василий Фролов.

В 2017 году общий объем путевых работ на ВСЖД составит 501 км, в том числе реконструкция и модернизация пути – 286 км, капитальный ремонт – 52 км, средний ремонт – 15 км, средний ремонт со сменой рельсов – 148 км. В предыдущем году на магистрали в период путевой кампании было отремонтировано всеми видами ремонта 512 км.

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