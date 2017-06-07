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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Клиентский центр ВСЖД принял 8 тысяч обращений грузоотправителей с начала 2017 года

07.06.2017
Фото: IrkutskMediaФото: IrkutskMedia Единый клиентский центр Восточно-Сибирской железной дороги принял с начала 2017 года 8 тысяч обращений грузоотправителей, из которых 5 тысяч заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, еще порядка 3 тыс. – в Улан-Удэ.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, наиболее популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются такие услуги, как, оформление заявок на перевозку грузов, предоставление вагонов агентского парка, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчеты за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери».

«Клиентами также востребован порядок осуществления электронного обмена документами, а также электронно-торговая площадка транспортных услуг, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. - Всего за пять первых месяцев 2017 года в ЕКЦ было заключено 547 договоров».

Перечень предоставляемых услуг центра регулярно пополняется. Среди новых предложений популярностью у грузоотправителей пользуется разработка и утверждение эскизов и схем погрузки и крепления грузов.

С апреля 2017 года у клиентов появилась возможность заказывать услугу по предоставлению подвижного состава на сайте ОАО «РЖД» через электронную торговую площадку «Грузовые перевозки».

Сейчас специалисты центра занимаются внедрением новой услуги по изготовлению и согласованию инструкций о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.

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