ВСЖД объявила о временном изменении расписания поездов из Байкальска в Выдрино

Фото: BezFormata.Ru

ВСЖД объявила о временно изменении в связи с технологической необходимостью с 13 по 24 июня 2017 года расписания движения пассажирских поездов на участке Байкальск – Выдрино.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в указанные дни пассажирские поезда будут следовать по ВСЖД по измененному расписанию, согласно которому отправление будет осуществляться позже времени постоянного графика движения на 2-15 минут.

«Прибытие поездов на станции назначения останется прежним, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).