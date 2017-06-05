Работники ВСЖД высадили более 14 тыс. сеянцев сосны на местах лесных пожаров
05.06.2017
Работники Восточно-Сибирской магистрали в рамках масштабной экологической акции «Посади дерево» высадили более 14 тыс. сеянцев сосны на местах, выгоревших от лесных пожаров.
Как сообщает сегодня, 5 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники совместно с членами своих семей, и учащиеся лицея № 36 высадили сеянцы на территории Гороховского лесничества.
«Экологическая акция «Посади дерево» состоялась в Иркутской области накануне празднования Всемирного дня охраны окружающей среды, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Всего в ней приняло участие 1,5 тыс. человек – представители предприятий, учебных заведений и общественных организаций Иркутской области».
«Экологическая акция «Посади дерево» состоялась в Иркутской области накануне празднования Всемирного дня охраны окружающей среды, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Всего в ней приняло участие 1,5 тыс. человек – представители предприятий, учебных заведений и общественных организаций Иркутской области».