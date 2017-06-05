Работники ВСЖД высадили более 14 тыс. сеянцев сосны на местах лесных пожаров Фото: http://inserpuhov.ru Работники Восточно-Сибирской магистрали в рамках масштабной экологической акции «Посади дерево» высадили более 14 тыс. сеянцев сосны на местах, выгоревших от лесных пожаров. Как сообщает сегодня, 5 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники совместно с членами своих семей, и учащиеся лицея № 36 высадили сеянцы на территории Гороховского лесничества.



«Экологическая акция «Посади дерево» состоялась в Иркутской области накануне празднования Всемирного дня охраны окружающей среды, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Всего в ней приняло участие 1,5 тыс. человек – представители предприятий, учебных заведений и общественных организаций Иркутской области». На предыдущую страницу

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