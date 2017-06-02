ВСЖД запустила новую технологию по отправке груза на станции Макарьево

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Накануне, 1 июня 2017 года ВСЖД запустила новую технологию по отправке грузов на железнодорожной станции Макарьево, которая позволит сократить издержки на погрузку градообразующих предприятий, оптимизировать затраты ВСЖД и сохранить станцию.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, закрытие станции могло повлечь остановку заводов и предприятий Свирска, что противоречит социальной политике ОАО «РЖД».



«Нам удалось достичь взаимопонимания с администрацией города и прийти к общему решению, исполнение которого позволит частично сократить издержки деятельности магистрали и сохранить работу градообразующих предприятий в штатном режиме», - сказал заместитель начальника дороги Игорь Милостных.