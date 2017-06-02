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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД запустила новую технологию по отправке груза на станции Макарьево

02.06.2017
Фото: ircity.ruФото: ircity.ru Накануне, 1 июня 2017 года ВСЖД запустила новую технологию по отправке грузов на железнодорожной станции Макарьево, которая позволит сократить издержки на погрузку градообразующих предприятий, оптимизировать затраты ВСЖД и сохранить станцию.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, закрытие станции могло повлечь остановку заводов и предприятий Свирска, что противоречит социальной политике ОАО «РЖД».

«Нам удалось достичь взаимопонимания с администрацией города и прийти к общему решению, исполнение которого позволит частично сократить издержки деятельности магистрали и сохранить работу градообразующих предприятий в штатном режиме», - сказал заместитель начальника дороги Игорь Милостных.

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