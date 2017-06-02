Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, утро
15
17
Пт, день
22
24
Пт, вечер
16
18
Сб, ночь
11
13
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

В 42 школах и детсадах Приангарья и Бурятии появились «Уголки безопасности на железной дороге»

02.06.2017
Фото: Mos.ruФото: Mos.ru Восточно-Сибирская железная дорога подвела итоги конкурса «Уголок безопасности на железной дороге», в котором приняли участие 42 образовательных учреждения в Иркутской области и Республике Бурятии.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, победители, коллективы школ и детских садов, получили призы от железнодорожников и подарочную поездку по Детской железной дороге Иркутска.

«С февраля по май школы, детские сады, детские объединения присылали нам фотографии, как они создавали уголки безопасности и что в итоге получилось, — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Иван Макархин. — Приходили и письма, из которых мы узнали, что благодаря конкурсу некоторые учебные заведения впервые создали у себя подобный уголок. Приятно, что конкурс перешагнул границы Иркутской области, и в нем приняли участие ребята из соседней Бурятии».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске территорию бывшего ЦПКиО решено благоустроить в 2018 году
В Иркутске в 2018 году решено благоустроить территорию бывшего ЦПКиО, ныне историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», который включен в перечень общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU