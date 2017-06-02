В 42 школах и детсадах Приангарья и Бурятии появились «Уголки безопасности на железной дороге»
02.06.2017
Восточно-Сибирская железная дорога подвела итоги конкурса «Уголок безопасности на железной дороге», в котором приняли участие 42 образовательных учреждения в Иркутской области и Республике Бурятии.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, победители, коллективы школ и детских садов, получили призы от железнодорожников и подарочную поездку по Детской железной дороге Иркутска.
«С февраля по май школы, детские сады, детские объединения присылали нам фотографии, как они создавали уголки безопасности и что в итоге получилось, — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Иван Макархин. — Приходили и письма, из которых мы узнали, что благодаря конкурсу некоторые учебные заведения впервые создали у себя подобный уголок. Приятно, что конкурс перешагнул границы Иркутской области, и в нем приняли участие ребята из соседней Бурятии».
«С февраля по май школы, детские сады, детские объединения присылали нам фотографии, как они создавали уголки безопасности и что в итоге получилось, — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ВСЖД Иван Макархин. — Приходили и письма, из которых мы узнали, что благодаря конкурсу некоторые учебные заведения впервые создали у себя подобный уголок. Приятно, что конкурс перешагнул границы Иркутской области, и в нем приняли участие ребята из соседней Бурятии».