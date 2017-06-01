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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД намерена перевезти более 2 тыс. детей к местам отдыха и оздоровления летом

01.06.2017
Восточно-Сибирская железная дорога в летний период 2017 года намерена перевезти порядка 2,2 тыс. детей в составе организованных групп к местам отдыха и оздоровления.
Как сообщила сегодня, 1 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, большинство из них, а это 1,7 тыс. детей, отправится на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.

«Для организации детских перевозок задействованы, в основном, скорые поезда, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В вагонах помимо спальных мест для маленьких пассажиров, их сопровождающих и медработников, будут выделены игровые купе, где будут проводиться развлекательные и творческие занятия, мастер-классы. Для организации горячего питания в вагонах-ресторанах разработано специальное трехразовое меню».

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