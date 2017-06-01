ВСЖД намерена перевезти более 2 тыс. детей к местам отдыха и оздоровления летом Восточно-Сибирская железная дорога в летний период 2017 года намерена перевезти порядка 2,2 тыс. детей в составе организованных групп к местам отдыха и оздоровления. Как сообщила сегодня, 1 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, большинство из них, а это 1,7 тыс. детей, отправится на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.



«Для организации детских перевозок задействованы, в основном, скорые поезда, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В вагонах помимо спальных мест для маленьких пассажиров, их сопровождающих и медработников, будут выделены игровые купе, где будут проводиться развлекательные и творческие занятия, мастер-классы. Для организации горячего питания в вагонах-ресторанах разработано специальное трехразовое меню». На предыдущую страницу

Актуально В Иркутске в 2018 году решено благоустроить территорию бывшего ЦПКиО, ныне историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», который включен в перечень общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Твиты пользователя @slatynina

