ВСЖД намерена перевезти более 2 тыс. детей к местам отдыха и оздоровления летом
01.06.2017
Восточно-Сибирская железная дорога в летний период 2017 года намерена перевезти порядка 2,2 тыс. детей в составе организованных групп к местам отдыха и оздоровления.
Как сообщила сегодня, 1 июня, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, большинство из них, а это 1,7 тыс. детей, отправится на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.
«Для организации детских перевозок задействованы, в основном, скорые поезда, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В вагонах помимо спальных мест для маленьких пассажиров, их сопровождающих и медработников, будут выделены игровые купе, где будут проводиться развлекательные и творческие занятия, мастер-классы. Для организации горячего питания в вагонах-ресторанах разработано специальное трехразовое меню».
«Для организации детских перевозок задействованы, в основном, скорые поезда, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В вагонах помимо спальных мест для маленьких пассажиров, их сопровождающих и медработников, будут выделены игровые купе, где будут проводиться развлекательные и творческие занятия, мастер-классы. Для организации горячего питания в вагонах-ресторанах разработано специальное трехразовое меню».