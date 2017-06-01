В Иркутске 55 воспитанников школ искусств получили стипендии мэра
01.06.2017
В Иркутске 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств областного центра стали победителями XXIV конкурса на соискание стипендии мэра.
Как сообщила сегодня, 1 июня, пресс-служба мэрии, конкурс проводился по номинациям «Сольное музыкальное исполнительство» и «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», участие в нем приняли 195 учащихся.
«По решению компетентного жюри определены стипендиаты конкурса с присвоением звания «Лауреат» - это 20 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй, — рассказали в пресс-службе. — Стипендиатами с присвоением звания «Дипломант» конкурса стали 15 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй номинации».
Воспитанница детской школы искусств № 10 Иркутска Элина Жеглова, показавшая наилучшие результаты в номинации «Сольное музыкальное исполнительство», получила Гран-при конкурса. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» гран-при не было присуждено.
«По решению компетентного жюри определены стипендиаты конкурса с присвоением звания «Лауреат» - это 20 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй, — рассказали в пресс-службе. — Стипендиатами с присвоением звания «Дипломант» конкурса стали 15 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй номинации».
Воспитанница детской школы искусств № 10 Иркутска Элина Жеглова, показавшая наилучшие результаты в номинации «Сольное музыкальное исполнительство», получила Гран-при конкурса. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» гран-при не было присуждено.